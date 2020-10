Muscat: India’s Budget carrier SpiceJet has started Muscat-Delhi and Muscat-Ahmedabad flights under the air bubble pact with Oman from October 22.

The airline gave introductory all-inclusive starting fares of Rs 6,839 (RO35 approx) on Ahmedabad-Muscat, Rs 9,019 (RO47 approx) on Muscat-Ahmedabad, Rs 9,798 (RO51) on Delhi-Muscat, and Rs 8,805 (RO 46 approx) on Muscat-Delhi sectors.