Muscat: Fuel prices for the month of April 2021 have been announced by the National Subsidy System.

M95: 216 baizas per liter

M91: 205 baizas per liter

Diesel: 222 baizas per liter.

The fuel prices for the month of March:

M95: 214 baizas per liter

M91: 200 baizas per liter

Diesel: 222 baizas per liter