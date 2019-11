Royal Decree appoints State Council members

Secretary General for Majlis Ash’shura appointed

MUSCAT: His Majesty Sultan Qaboos on Thursday issued a Royal Decree No 77/2019 on the appointment of State Council members, after consulting the Basic Law of the State promulgated under Royal Decree No 101/96 and Royal Decree No 86/97 on Majlis Oman (Council of Oman).

Article 1 states that those named below shall be appointed as members of the State Council.

Article 2 says that this decree shall be published in the Official Gazette and enforced with effect from its date of issue. List of members of the State Council: Mohammed bin Ali bin Nassir al Alawi, Shaikh Abdullah bin Shuwain bin A’mer al Hosni, Shaikh Dr Al Khattab bin Ghalib bin Ali al Hinai, Zahir bin Abdullah bin Mohammed al Abri, Sayyid Dr Said bin Sultan bin Hamoud al Busaidy, Dr Hassan bin Ali bin Mohammed al Mad’hani, Salim bin Mohammed bin Masoud al Riyami, Dr Mona bint Ahmed bin Ali al Sadoon, Dr Badriyah bint Ibrahim bin Khalfan al Shuhiyah, Dr Said bin Mubarak bin Said al Mahrami, Dr Aisha bint Ahmed bin Yousuf al Washahiyah, Dr Hamad bin Sulaiman bin Salim al Salmi, Dr Ismaeel bin Saleh bin Hamdan al Aghbari, Maryam bint Issa bin Mohammed al Zadjaliyah, Lujaina bint Mohsin bin Haider Darwish al Za’abiyah, Saleh bin Mohammed bin Talib al Zakwani, Shaikh Mohammed bin Abdullah bin Ali al Khalili, Shaikh Salim bin Abdullah bin Salim bin Diin al Kaabi, Shaikh Ahmed bin Mohammed bin Salmeen al Shamsi, Sabah bint Mohammed bin Hamoud al Bahlaniyah, Hatim bin Hamad bin Issa al Ta’ee, Shaikh Mohammed bin Nasser Al Fannah al Araimi, Dr Rayya bint Salim bin Said al Mantheriyah, Shaikh Mohammed bin Abdullah bin Hamad al Harthy, Khalid bin Hamad bin Saif al Busaidi, Dr Abdullah bin Mubarak bin Salim al Shanfari, Ahmed bin Abdullah bin Mohammed al Hassani, Sayyid Noah bin Mohammed bin Ahmed al Busaidi, Dr Rashid bin Salim bin Rashid al Badi, Adil bin Ahmed bin Abdulmohsin al Lawati, Ali bin Ahmed bin Saleh al Harthy, Walli bin Nasser bin A’mer al Shukaili, Salim bin Najim bin Said al Ghailani, Ali bin Mohammed bin Salim al Saadi, Mohammed bin Salim bin Ali Qhoor al Mahri, Awadh bin Mohammed bin Said al Mshaikhi, Mohammed bin Ahmed bin Mohammed bin Nassir al Lamki, Salim bin Khuwaiter bin Nassir al Maqbali, Maktoom bin Salim bin Maktoom al Mazru’ee, Salim bin Khalfan bin Mohammed al Rahbi, Rasheed bin Taj Mohammed bin Saleh al Raisi, Yaqoub bin Yousuf bin Abdullah al Kamshki, Shaikh Dr Talib bin Hilal bin Sultan al Hosni, Dr Isam bin Ali bin Ahmed al Rowas, Dr Hammad bin Hamad bin A’bid al Ghafri, Shaikh Mansoor bin Harith bin Mansoor al A’mri, Dr Ahmed bin Ali bin Abdullah Al Habshi al Amri, Mohammed bin Hamdan bin Sulaiman al Toobi, Shaikh Said bin Mohammed bin Ali al Braiki, Shaikh Ali bin Nassir bin Hamad al Mahrouqi, Saud bin Salim bin Ali al Balushi, Hamad bin Sulaiman bin Hamad al Ghraibi, Mohammed bin Yousuf bin Qasim al Zarafi, Dr Darwish bin Saif bin Said al Moharbi, Shaikh Abdullah bin Mustahail bin Salim Shamas, Shaikh Yahya bin Hamoud bin Hamad al Maamari, Shaikh Hamoud bin Nasser bin Hamoud al Hashmi, Musallam bin Mohammed bin Hamad al Wahshi, Dr Ali bin Ahmed bin Harib al Issa’ee, Liyutha bint Sultan bin Ahmed al Mughairiyah, Dr Abdullah bin Rashid bin Aziz al Siyabi, Dr Abdullah bin Abdulqadir bin Abdurrahman al Kamali, Shaikh Kahlan bin Hemyar bin Sulaiman bin Hemyar al Nabhani, Mustafa bin Abdulqadir bin Salim al Ghassani, Abdullah bin Ibrahim bin Sultan al Shuhhi, Shaikh Gharib bin Saad bin Musallam al Junaibi, Dr Aisha bint Hamad bin Said al Darmakiyah, Dr Maryam bint Abdullah bin Rajab al Awadiyah, Shaikha bint Ali bin Said bin Ali al Nuaimiah, Nahla bint Abdulwahab al Hamdiyah, Shaikh Abdullah bin Salim bin Khamis al Sunaidi, Dr Mohammed bin Hamad bin Sulaiman al Shuaili, Shaikh Hamad bin Mattar bin Mohammed al Dar’ee, Shaikh Abdulmohsin bin Saqr bin Sultan al Nuaimi, Dr Mahmood bin Abdullah bin Saif al Kindi, Dr Abdulaziz bin A’mer bin Hamad al Sawa’ee, Lubna bint Mohammed bin Sameer al Kharousiah, Dr Dawood bin Salim bin Abdullah al Hamadani, Yousuf bin Saleh bin Abdullah al Farsi, Sariyah bint Khalfan bin A’mer al Hadiyah, Dr Jumaa bin Khalifa bin Mansoor al Busaidi, Dr Abdullah bin Said bin Hamoud al Hajri, Dr Aisha bint Said bin Mohammed al Ghabshia, Dr Faheem bin Abdullah bin Ali al Marhoubi, Said bin Mohammed bin Salim al Saqlawi.

His Majesty the Sultan also issued a Royal Decree No 78/2019 on the appointment of a Secretary General for Majlis Ash’shura.

Article 1 appoints Shaikh Ahmed bin Mohammed bin Nassir al Naddabi as a Secretary General of Majlis Ash’shura.

Article 2 says that this Decree shall be published in the Official Gazette and enforced with effect from the date of issue. — ONA