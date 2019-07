Oman Air flight cancellations to continue in August

Muscat: Oman Air continues to cancel flights as a result of the grounding of Boeing 737 Max aircraft since March this year.

The flights to the following destinations have been affected during this period – Mumbai, Kozhikode, Hyderabad, Khatmandu, Colombo, Dubai, Kuwait, Riyadh, Dammam, Medina, Salalah, Jaipur, Nairobi, Bengaluru, Doha, Amman, Athens, Lucknow, Karachi, Goa, Moscow, Jeddah and Hyderabad.

“As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, we have cancelled the following flights in the period between July 7 to August 31. We are rebooking guests on alternative/next available flights to their destinations. We advise all our guests who are due to travel during the same period to check the flight status or contact our call center +96824531111,” the airlines said in a statement.

