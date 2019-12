Oman Air cancels several flights until December 31

Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, Oman Air has canceled a number of flights in the period between December 4 until December 31.

Flights to Casablanca, Mumbai, Kathmandu, Karachi, Mumbai, Athens, Jaipur, Dubai, Bahrain, Riyadh, Nairobi, Bangkok, Jeddah, Colombo, Dammam, Moscow, Tehran, Kuwait, Amman, Bangalore, Doha, Riyadh, Kuwait and Salalah will be affected during this period.

“We are rebooking guests on alternative / next available flights to their destinations. We advise all our guests who are due to travel during the same period to check the flight status or contact our call center.”

lights Cancelled 4thDecember Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 8:40 19:30 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 5th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 6thDecember Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 7thDecember Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 8th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 17:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 22:40 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 9th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 10th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 12th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 13th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 14th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 15th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 16th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrivl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 17th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 18th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 19th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 20th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 21st December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 22nd December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 23rd December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 SLL DXB 17:40 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 691 MCT DMM 2:05 2:55 692 DMM MCT 4:20 7:05 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 24th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 AMM MCT 18:25 23:40 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 25th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 SLL DXB 17:40 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 26th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 27th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 691 MCT DMM 2:05 2:55 692 DMM MCT 4:20 7:05 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 28th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 29th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 30th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 SLL DXB 17:40 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 691 MCT DMM 2:05 2:55 692 DMM MCT 4:20 7:05 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 31st December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrivl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 AMM MCT 18:25 23:40 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25

lights Cancelled 4thDecember Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 8:40 19:30 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 5th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 6thDecember Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 7thDecember Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 8th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 17:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 22:40 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 9th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 10th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 12th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 13th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 14th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 15th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 16th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrivl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 17th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 18th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 19th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 20th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 21st December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 22nd December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 23rd December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 SLL DXB 17:40 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 691 MCT DMM 2:05 2:55 692 DMM MCT 4:20 7:05 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 24th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 AMM MCT 18:25 23:40 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 25th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 SLL DXB 17:40 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 26th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

Flights Cancelled 27th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 691 MCT DMM 2:05 2:55 692 DMM MCT 4:20 7:05 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 28th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 721 MCT NBO 15:05 19:15

Flights Cancelled 29th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 30th December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:05 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 SLL DXB 17:40 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 691 MCT DMM 2:05 2:55 692 DMM MCT 4:20 7:05 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 31st December Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrivl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 AMM MCT 18:25 23:40 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25