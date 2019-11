Oman Air cancels more flights due to Max grounding

Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, Oman Air has canceled several flights between November 4 and 30.

The airline said it is rebooking guests on alternative/next available flights to their destinations.

Flights to Athens, Jaipur, Dubai, Bahrain, Riyadh, Nairobi, Bangkok, Jeddah, Colombo, Dammam, Moscow, Tehran, Kuwait and Salalah will be affected during this period.

Flights Cancelled 4th November Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 14:45 19:00 194 ATH MCT 23:20 6:30 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 683 MCT RUH 14:25 15:55 684 RUH MCT 17:20 20:30 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 5th November Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 683 MCT RUH 14:25 15:55 684 RUH MCT 17:20 20:30 689 MCT JED 9:50 12:15 690 JED MCT 14:10 18:00 693 MCT DMM 14:35 15:25 694 DMM MCT 16:25 19:10 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25

Flights Cancelled 6th November Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 181 MCT DME 14:55 19:55 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 14:45 19:00 194 ATH MCT 23:20 6:30 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 645 MCT KWI 14:15 15:35 646 KWI MCT 16:35 19:45 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40

