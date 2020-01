Max effect: Oman Air flight cancellations continue in 2020

Muscat: Oman Air has announced cancellations of flights in the New year as a result of the grounding of Boeing 737 Max aircraft since March 2019.

The flights to the following destinations have been affected during this period – Mumbai, Kozhikode, Hyderabad, Khatmandu, Colombo, Dubai, Medina, Salalah, Jaipur, Nairobi, Amman, Athens, Lucknow, Karachi, Hyderabad, Casablanca, Zanzibar, Dar es Salaam, Bahrain, Zurich, Delhi, Bangkok, Dammam

“As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, we have canceled the following flights in the period between January 2 to January 31. We are rebooking guests on alternative/next available flights to their destinations. We advise all our guests who are due to travel during the same period to check the flight status or contact our call center +96824531111,” the airlines said in a statement.

Flights Cancelled 2nd January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 14:00 18:30 238 HYD MCT 19:20 21:30 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 3rd January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 431 MCT IKA 1:35 3:45 432 IKA MCT 4:35 7:40 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 4th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 14:00 18:30 238 HYD MCT 19:20 21:30 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 721 MCT NBO 15:05 19:15 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 5th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 6th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 7th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 MCT AMM 18:25 23:40 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 8th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 9th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 14:00 18:30 238 HYD MCT 19:20 21:30 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 10th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 431 MCT IKA 1:35 3:45 432 IKA MCT 4:35 7:40 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 705 MCT ZNZ 9:10 13:30 705 ZNZ DAR 14:25 15:00 706 DAR ZNZ 15:45 16:20 706 ZNZ MCT 17:30 23:50 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 11th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 14:00 18:30 238 HYD MCT 19:20 21:30 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 693 MCT DMM 14:35 15:25 694 DMM MCT 16:25 19:10 721 MCT NBO 15:05 19:15 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 12th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 337 MCT KTM 9:05 14:30 338 KTM MCT 15:30 18:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 605 MCT DXB 10:35 11:45 606 DXB MCT 12:35 13:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 13th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 851 MCT CAN 10:15 21:00 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 14th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 105 MCT MAN 14:25 18:25 106 MAN MCT 20:05 7:20 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 MCT AMM 18:25 23:40 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 852 CAN MCT 6:25 11:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 15th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 16th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 153 MCT ZRH 14:45 19:05 154 ZRH MCT 21:35 7:05 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 17th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 431 MCT IKA 1:35 3:45 432 IKA MCT 4:35 7:40 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 705 MCT ZNZ 9:10 13:30 705 ZNZ DAR 14:25 15:00 706 DAR ZNZ 15:45 16:20 706 ZNZ MCT 17:30 23:50 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 18th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 14:00 18:30 238 HYD MCT 19:20 21:30 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 693 MCT DMM 14:35 15:25 694 DMM MCT 16:25 19:10 721 MCT NBO 15:05 19:15 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 19th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 293 MCT CCJ 14:10 18:55 294 CCJ MCT 19:45 21:55 337 MCT KTM 9:05 14:30 338 KTM MCT 15:30 18:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 605 MCT DXB 10:35 11:45 606 DXB MCT 12:35 13:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 20th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 851 MCT CAN 10:15 21:00 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 21st January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 105 MCT MAN 14:25 18:25 106 MAN MCT 20:05 7:20 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 MCT AMM 18:25 23:40 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 852 CAN MCT 6:25 11:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 22nd January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 655 MCT BAH 14:40 15:20 656 BAH MCT 16:10 18:50 693 MCT DMM 14:35 15:25 694 DMM MCT 16:25 19:10 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 23rd January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 153 MCT ZRH 14:45 19:05 154 ZRH MCT 21:35 7:05 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 609 MCT DXB 14:20 15:35 610 DXB MCT 17:15 18:25 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05 921 MCT SLL 21:30 23:05 922 SLL MCT 23:55 1:35 925 MCT SLL 18:45 20:20 926 SLL MCT 21:10 22:50

Flights Cancelled 24th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 431 MCT IKA 1:35 3:45 432 IKA MCT 4:35 7:40 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 705 MCT ZNZ 9:10 13:30 705 ZNZ DAR 14:25 15:00 706 DAR ZNZ 15:45 16:20 706 ZNZ MCT 17:30 23:50 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 25th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 237 MCT HYD 14:00 18:30 238 HYD MCT 19:20 21:30 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 433 MCT IKA 14:00 16:05 434 IKA MCT 16:55 20:00 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 693 MCT DMM 14:35 15:25 694 DMM MCT 16:25 19:10 721 MCT NBO 15:05 19:15 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 26th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 207 MCT GOI 14:45 19:10 208 GOI MCT 20:20 22:00 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 337 MCT KTM 9:05 14:30 338 KTM MCT 15:30 18:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 605 MCT DXB 10:35 11:45 606 DXB MCT 12:35 13:45 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 27th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 657 MCT BAH 2:30 3:10 658 BAH MCT 4:00 6:40 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 851 MCT CAN 10:15 21:00 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:15 16:50 906 SLL MCT 23:30 1:10 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 28th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 105 MCT MAN 14:25 18:25 106 MAN MCT 20:05 7:20 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 411 MCT AMM 21:50 23:50 413 MCT AMM 15:00 17:00 414 MCT AMM 18:25 23:40 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 679 MCT MED 14:45 17:05 680 MED MCT 19:30 23:25 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 852 CAN MCT 6:25 11:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 29th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 171 MCT CMN 1:25 7:45 172 CMN MCT 9:15 19:35 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 275 MCT JAI 4:50 9:00 276 JAI MCT 10:10 12:00 335 MCT KTM 14:10 19:35 336 KTM MCT 20:30 23:35 412 AMM MCT 1:25 6:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 693 MCT DMM 14:35 15:25 694 DMM MCT 16:25 19:10 721 MCT NBO 15:05 19:15 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 30th January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 153 MCT ZRH 14:45 19:05 154 ZRH MCT 21:35 7:05 181 MCT DME 14:55 19:55 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 371 MCT CMB 2:10 7:40 372 CMB MCT 9:10 12:00 373 MCT CMB 8:55 14:25 374 CMB MCT 15:25 18:15 411 MCT AMM 21:50 23:50 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 722 NBO MCT 0:25 6:35 811 MCT BKK 2:40 11:20 812 BKK MCT 14:20 17:40 901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05

Flights Cancelled 31st January Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 182 DME MCT 0:20 6:55 193 MCT ATH 16:45 21:00 194 ATH MCT 0:20 7:30 205 MCT BOM 22:55 3:00 206 BOM MCT 5:00 6:40 247 MCT DEL 14:20 18:50 248 DEL MCT 21:30 23:40 261 MCT LKO 9:15 13:55 262 LKO MCT 14:45 17:10 273 MCT JAI 8:50 13:00 274 JAI MCT 13:50 15:40 323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 412 AMM MCT 1:25 6:45 431 MCT IKA 1:35 3:45 432 IKA MCT 4:35 7:40 607 MCT DXB 17:40 18:45 608 DXB MCT 19:35 20:45 615 MCT DXB 18:30 19:50 616 DXB MCT 20:40 21:55 623 MCT DXB 18:40 19:50 624 DXB MCT 20:40 21:55 651 MCT BAH 9:00 9:35 652 BAH MCT 10:20 12:55 705 MCT ZNZ 9:10 13:30 705 ZNZ DAR 14:25 15:00 706 DAR ZNZ 15:45 16:20 706 ZNZ MCT 17:30 23:50 907 MCT SLL 14:50 16:30 908 SLL MCT 17:20 19:05