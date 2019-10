Final results of Shura elections declared

MUSCAT: Sayyid Hamoud bin Faisal al Busaidy, Minister of Interior, announced the final results of Majlis Ash’shura’s 9th Term Elections on Monday.

The statement read as follows: “As per the Majlis Ash’shura’s Election Law, issued by Royal Decree No 58/2013, and the memorandum of the Main Committee of Majlis Ash’shura’s 9th Term Elections No (MK/1113/407/2019), of Safar 29, 1441 AH, corresponding to October 28, 2019, I hereby announce names of the winners:

Governorate of Muscat

Wilayat of Muscat: Ali bin Salim bin Ali al Jabri

Wilayat of Muttrah: Said bin Salim bin Mohammed al Wahaibi and Tahrah bint Abdul Khaliq bin Ali al Lawatiya

Wilayat of Al Amerat: Mudhaffar bin Mohammed bin Nasser al Wahaibi and Mohammed bin Ramadhan bin Qasim al Balushi

Wilayat of Bausher: Malik bin Hilal bin Hamood al Yahmadi and Aziz bin Salim bin Hamood al Hasani

Wilayat of Al Seeb: Hilal bin Hamed bin Mohammed al Sarmi and Qasim bin Marhoon bin Mohammed al Amri

Wilayat of Qurayat: Salim bin Saleh bin Salim al Siyabi and Harith bin Shamas bin Hamood al Battashi

Governorate of Dhofar

Wilayat of Salalah: Hassan bin Said bin Ali Kashob and Abdullah bin Hussain bin Salim al Mshahur Baomar

Wilayat of Taqah: Ali bin Ahmed bin Salim al Maashani

Wilayat of Mirbat: Mussalam bin Yassir bin Said Seidaf al Amri

Wilayat of Rakhyout: Yusuf bin Salim bin Jaman al Mashaikhi

Wilayat of Thamrait: Said bin Musallam bin Said Samhan al Kathiri

Wilayat of Dhalkout: Ahmed bin Salim bin Taher al Ibrahim

Wilayat Al Mazyouna: Ahmed bin Said bin Hassan Zaabanut

Wilayat of Maqshan: Musallam bin Said bin Ahmed al Hamar

Wilayat of Shaleem and Al Halaniyat Islands: Said bin Jaman bin Muslem Amush al Mahri

Wilayat of Sadah: Abdullah bin Ali bin Adbullah al Amri

Governorate of Musandam

Wilayat of Khasab: Abdullah bin Hassan bin Ali al Kamzari

Wilayat of Daba: Mohammed bin Ali bin Mohammed al Shehhi

Wilayat of Bukha: Abdullah bin Ahmed bin Abdullah al Malik

Wilayat of Mad’ha: Khalid bin Ahmed bin Said al Saadi

Governorate of Al Buraimi

Wilayat of Al Buraimi: Ahmed bin Faris bin Salim al Azzani and Rashid bin Ahmed bin Rashid al Shamsi

Wilayat of Mahdah: Salim bin Ali bin Salim al Ka’abi

Wilayat of Al Sinaina: Hamdan bin Ali bin Rashid al Manai

Governorate of Al Dakhiliyah

Wilayat of Nizwa: Ahmed bin Nasser bin Salim al Abri and Hamdan bin Nasser bin Masoud al Rumaidhi

Wilayat of Bahla: Mohammed bin Sulaiman bin Tamim al Hinai and Mohammed bin Humaid bin Nasser al Shu’eili

Wilayat of Manah: Abdullah bin Salim bin Mohammed al Junaibi

Wilayat of Al Hamra: Jamal bin Ahmed bin Hamad al Abri

Wilayat of Adam: Salim bin Hamed bin Salim al Mahrouqi

Wilayat of Izki: Zahir bin Sarhan bin Marash al Amri and Younis bin Ali bin Azan al Mandhari

Wilayat of Samayil: Abdulla bin Hamood bin Salim al Nadabi and Mohammed bin Khamis bin Nabhan al Hussaini

Wilayat of Bidbid: Yaqoob bin Mohammed bin Amur al Rahbi

Governorate of

North Al Batinah

Wilayat of Suhar: Mohammed bin Ibrahim bin Issa al Zadjali and Fadhila bint Abdullah bin Sulaiman al Ruhaili

Wilayat of Shinas: Yousuf bin Ahmed bin Shahin al Balushi and Ali bin Salim bin Abdullah Rashid al Makhmari

Wilayat of Liwa: Ahmed bin Said bin Abdullah al Sharqi and Yousuf bin Mohammed bin Said al Maamari

Wilayat of Saham: Mohammed bin Khamis bin Abdullah al Badi and Hamad bin Hamdan bin Marhoon al Maamari

Wilayat of Al Khabourah: Sultan bin Humaid bin Mohammed al Hosni and Mansoor bin Abdullah bin Salim al Saaidi

Wilayat of Al Suwaiq: Said bin Hamed bin Hilal al Saadi and Hamad bin Khamis bin Ibrahim al Jadeedi

Governorate of

South Al Batinah

Wilayat of Rustaq: Zaid bin Khalfan bin Ali al Abri and Nasser bin Rashid bin Humaid al Abri

Wilayat of Al Awabi: Badr bin Nasser bin Mohammed al Shuraiqi

Wilayat of Nakhl: Badar bin Nasser bin Ali al Jabri

Wilayat of Wadi al Maawil: Khalid bin Hilal bin Nasser al Maawali

Wilayat of Barka: Faisal bin Hamood bin Hashil al Rashaidi and Yasir bin Ali bin Sultan al Mabiyahasi

Wilayat of Al Musannah: Rashid bin Mohammed bin Nasser al Saadi and Ammar bin Salim bin Mohammed al Mardhuf al Saadi.

Governorate of

South Al Sharqiyah

Wilayat of Sur: Jehad bin Abdullah bin Said al Fanna and Said bin Mohammed SaidRashid al Sinani

Wilayat of Al Kamil W’al Wafi: Abdullah bin Musallam bin Hamad al Rasbi

Wilayat of Jaalan Bani Bu Hassan: Mohammed bin Hamad bin Mohammed al Mashaikhi and Ali bin Salim bin Hamad al Owaisi

Wilayat of Jaalan Bani Bu Ali: Said bin Mohammed bin Juma al Saadi and Rashid bin Abdullah bin Salim al Ghailani

Wilayat of Masirah: Abdullah bin Khalifa bin Khamis al Majali

Governorate of

North Al Sharqiyah

Wilayat of Ibra: Rashid bin Said bin Nasser Al Manji

Wilayat of Al Mudhaibi: Nasser bin Sultan bin Mohammed al Habsi and Hamdoon bin Hamood bin Ghuneem al Fazari

Wilayat of Bidiya: Mansoor bin Zahir bin Salim al Hajri

Wilayat of Al Qabil: Yaqoob bin Mohammed bin Khalifa al Harthi

Wilayat of Wadi Bani Khalid: Ahmed bin Hussein bin Khamas al Sadi

Wilayat of Dima W’attayeen: Abdulla bin Ali bin Hamed al Hamhami

Governorate of Al Dhahirah

Wilayat of Ibri: Humaid bin Ali bin Humaid al Nasiri and Hamad bin Hamdan bin Saif al Rubaie.

Wilayat of Yanqul: Ali bin Mohammed bin Salmeen al Alawi

Wilayat of Dhank: Hamoud bin Ahmed bin Hamad al Yahyaai

Governorate of Al Wusta

Wilayat of Haima: Mohammed bin Al Atha bin Hamood al Harsoosi

Wilayat of Mahout: Sulayem bin Ali bin Sulayim al Hikmani

Wilayat of Al Duqm: Hamed bin Said bin Saleh al Junaibi

Wilayat of Al Jazir: Abdullah bin Saleem bin Saleh al Junaibi