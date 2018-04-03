Local Main Uncategorized Videos of heavy rains in Samayil, Izki and Jabal Al Akhdhar 03/04/201803/04/2018 Oman Observer http://www.omanobserver.om/wp-content/uploads/2018/04/امطار-متفاوتة-الغزارة-تهطل-حاليا-بولاية-سمائل-طريق-وادي_محرم-تصوير-عمر-الجرداني-الخيمة_العمانية.mp4 http://www.omanobserver.om/wp-content/uploads/2018/04/امطار-الخير-بقرية-العافيه-وادي_بني_رواحة-بولاية-سمائل-متداول-الخيمة_العمانية.mp4 http://www.omanobserver.om/wp-content/uploads/2018/04/جريان-الشعاب-ولله-الحمد-بعد-أمطار-الخير-على-ولاية-سمائل-تصوير-خالد-العامري-الخيمة_العمانية-عمان.mp4 http://www.omanobserver.om/wp-content/uploads/2018/04/امطار-الخير-سمائل-وادي-بني-رواحة-@WeatherOman-@SM_weather-@AALKHADOURI-@WeatherOmanya-@7albrashdi.mp4 http://www.omanobserver.om/wp-content/uploads/2018/04/امطار-ولاية-سمائل-الغزيرة-اليوم-٣-أبريل-٢٠١٨-تصوير-خالد-العامري-الخيمة_العمانية.mp4 http://www.omanobserver.om/wp-content/uploads/2018/04/جريان-الشعاب-بقرية-المناخر-الجبل_الاخضر-تصوير-حسان-المياحي-الخيمة_العمانية.mp4 http://www.omanobserver.om/wp-content/uploads/2018/04/أمطار-متفاوتة-الغزارة-تهطل-على-قرية-نجد_المغبارية-بولاية-سمائل-تصوير-ناصر-الهشامي-الخيمة_العمانية.mp4 Share on: WhatsApp Related