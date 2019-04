Oman Air flight cancellations to continue until May 31

Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, Oman Air has announced further cancellations of following flights from May 1 – 31. “Passengers will be rebooked on alternative / next available flights to their destinations,” the airline said.

Earlier, the national airline cancelled flights for the period between March 28 and April 30, third in the series of flight cancellations announced since the grounding of the aircraft.

Flights to following destinations will be affected during this period – Colombo, Kuwait, Bahrain, Riyadh, Salalah, Nairobi, Tehran, Hyderabad, Mashhad, Karachi, Goa, Mumbai, Dammam, Amman, Kuala Lumpur, Milan, Dubai and Jakarta.

Flights Cancelled 1st May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10 721 MCT NBO 14:55 19:00 913 MCT SLL 20:45 22:15 914 SLL MCT 23:05 00:45

Flights Cancelled 2nd May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 411 MCT AMM 20:45 23:30 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15 683 MCT RUH 12:45 14:10 684 RUH MCT 15:20 18:35 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50 722 NBO MCT 00:20 06:45 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 01:10

Flights Cancelled 3rd May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 239 MCT HYD 23:10 03:50 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 412 AMM MCT 01:45 06:15 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10

Flights Cancelled 4th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 231 MCT HYD 09:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 240 HYD MCT 04:45 06:40 323 MCT KHI 08:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 453 MCT MHD 14:00 16:55 454 MHD MCT 17:45 20:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 655 MCT BAH 14:35 15:20 656 BAH MCT 16:25 19:05 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 01:10

Flights Cancelled 5th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 201 MCT BOM 02:20 06:40 202 BOM MCT 07:40 08:55 207 MCT GOI 15:00 19:30 208 GOI MCT 20:40 22:10 231 MCT HYD 09:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 411 MCT AMM 20:45 23:30 451 MCT MHD 01:35 04:30 452 MHD MCT 05:20 07:35 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 19:00 20:15 616 DXB MCT 05:55 07:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15 687 MCT RUH 07:25 08:40 688 RUH MCT 09:40 12:50

Flights Cancelled 6th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 323 MCT KHI 08:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 412 AMM MCT 01:45 06:15 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15

Flights Cancelled 7th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15

Flights Cancelled 8th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 721 MCT NBO 14:55 19:00 913 MCT SLL 20:45 22:15 914 SLL MCT 23:05 00:45

Flights Cancelled 9th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 411 MCT AMM 20:45 23:30 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50 722 NBO MCT 00:20 06:45 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 01:10

Flights Cancelled 10th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 239 MCT HYD 23:10 03:50 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 412 AMM MCT 01:45 06:15 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10

Flights Cancelled 11th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 231 MCT HYD 09:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 240 HYD MCT 04:45 06:40 453 MCT MHD 14:00 16:55 454 MHD MCT 17:45 20:00 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 655 MCT BAH 14:35 15:20 656 BAH MCT 16:25 19:05 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 01:10

Flights Cancelled 12th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 231 MCT HYD 09:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 451 MCT MHD 01:35 04:30 452 MHD MCT 05:20 07:35 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 19:00 20:15 616 DXB MCT 05:55 07:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15 687 MCT RUH 07:25 08:40 688 RUH MCT 09:40 12:50 821 MCT KUL 20:50 07:55

Flights Cancelled 13th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 615 MCT DXB 18:40 19:50 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 821 MCT KUL 20:50 07:55 822 KUL MCT 09:30 12:15

Flights Cancelled 14th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:35 06:15 821 MCT KUL 20:50 07:55 822 KUL MCT 09:30 12:15

Flights Cancelled 15th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 822 KUL MCT 09:30 12:15 849 MCT CGK 02:20 13:20 850 CGK MCT 14:50 19:25

Flights Cancelled 16th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 411 MCT AMM 20:45 23:30 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 01:10

Flights Cancelled 17th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 412 AMM MCT 01:45 06:15 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25

Flights Cancelled 18th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 231 MCT HYD 09:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 453 MCT MHD 14:00 16:55 454 MHD MCT 17:45 20:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 655 MCT BAH 14:35 15:20 656 BAH MCT 16:25 19:05 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50

Flights Cancelled 19th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 616 DXB MCT 05:55 07:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 821 MCT KUL 20:50 07:55 849 MCT CGK 02:20 13:20 850 CGK MCT 14:50 19:25

Flights Cancelled 20th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 615 MCT DXB 18:40 19:50 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 822 KUL MCT 09:30 12:15

Flights Cancelled 21st May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25

Flights Cancelled 22nd May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 913 MCT SLL 20:45 22:15 914 SLL MCT 23:05 00:45

Flights Cancelled 23rd May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 411 MCT AMM 20:45 23:30 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50

Flights Cancelled 24th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 412 AMM MCT 01:45 06:15 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25

Flights Cancelled 25th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 231 MCT HYD 09:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 323 MCT KHI 08:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 453 MCT MHD 14:00 16:55 454 MHD MCT 17:45 20:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 655 MCT BAH 14:35 15:20 656 BAH MCT 16:25 19:05 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 01:10

Flights Cancelled 26th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 451 MCT MHD 01:35 04:30 452 MHD MCT 05:20 07:35 616 DXB MCT 05:55 07:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 849 MCT CGK 02:20 13:20 850 CGK MCT 14:50 19:25

Flights Cancelled 27th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 323 MCT KHI 08:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 615 MCT DXB 18:40 19:50 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25

Flights Cancelled 28th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25

Flights Cancelled 29th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 685 MCT RUH 01:40 03:05 686 RUH MCT 03:55 07:10 721 MCT NBO 14:55 19:00 913 MCT SLL 20:45 22:15 914 SLL MCT 23:05 00:45

Flights Cancelled 30th May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 411 MCT AMM 20:45 23:30 431 MCT IKA 01:40 04:35 432 IKA MCT 05:25 07:30 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 616 DXB MCT 05:55 07:10 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25 683 MCT RUH 12:45 14:10 684 RUH MCT 15:20 18:35 693 MCT DMM 14:20 15:05 694 DMM MCT 16:05 18:50 722 NBO MCT 00:20 06:45

Flights Cancelled 31st May Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time 141 MCT MXP 02:00 07:05 142 MXP MCT 10:40 19:15 239 MCT HYD 23:10 03:50 323 MCT KHI 08:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 377 MCT CMB 14:20 19:55 378 CMB MCT 21:10 23:45 412 AMM MCT 01:45 06:15 641 MCT KWI 07:50 09:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 08:45 09:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 02:00 02:45 658 BAH MCT 03:45 06:25