Oman Air cancels more flights until April-end

Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, Oman Air has cancelled following flights for the period between March 28 and April 30.

The airline said it is rebooking guests on alternative / next available flights to their destinations and advised all guests who are due to travel during the same period to check the flight status.

Flights Cancelled for March 28

35 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00

Flights Cancelled March 29

901 MCT SLL 1:55 3:30 902 SLL MCT 4:45 6:25

Flights Cancelled 30th March

323 MCT KHI 8:45 11:25 324 KHI MCT 12:15 13:05 623 SLL DXB 18:00 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:25 667 MCT DOH 2:10 2:40 668 DOH MCT 4:10 6:40 685 MCT RUH 1:35 3:05 686 RUH MCT 4:25 7:35

901 MCT SLL 2:00 3:35 902 SLL MCT 4:45 6:25 905 MCT SLL 15:25 17:00 906 SLL MCT 23:25 1:05

Flights Cancelled 31st March

231 MCT HYD 9:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50

Flights Cancelled 1st April

235 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00

658 BAH MCT 3:45 6:25 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 2nd April

623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 901 MCT SLL 2:00 3:30

Flights Cancelled 3rd April

201 MCT BOM 2:20 6:40 202 BOM MCT 7:40 8:55 205 MCT BOM 22:40 3:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00

685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 721 MCT NBO 14:55 19:00 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 4th April

05 MCT BOM 22:40 3:00 206 BOM MCT 5:10 6:25 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 281 MCT BLR 2:45 7:40 282 BLR MCT 10:10 12:10 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 722 NBO MCT 0:20 6:45 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 5th April

165 MCT IST 14:40 19:00 166 IST MCT 0:55 6:50 206 BOM MCT 5:10 6:25 239 MCT HYD 23:10 3:50 601 MCT DXB 2:00 3:10 602 DXB MCT 6:05 7:20 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 901 MCT SLL 2:00 3:30 902 SLL MCT 4:30 6:10

Flights Cancelled 6th April

166 IST MCT 0:55 6:50 240 HYD MCT 4:45 6:40 323 MCT KHI 8:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 413 MCT AMM 14:45 17:30 414 DXB MCT 19:10 23:40 601 MCT DXB 2:00 3:10 602 DXB MCT 6:05 7:20 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 721 MCT NBO 14:55 19:00 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 7th April

201 MCT BOM 2:20 6:40 202 BOM MCT 7:40 8:55 231 MCT HYD 9:55 11:10 232 HYD MCT 15:50 17:45 411 MCT AMM 20:45 23:30 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 687 MCT RUH 7:25 8:40

Fights Cancelled 8th April

235 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 412 AMM MCT 1:45 6:15 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 9th April

235 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 601 MCT DXB 2:00 3:10 602 DXB MCT 6:05 7:20 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 10th April

205 MCT BOM 22:40 3:00 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 683 MCT RUH 12:45 14:10 684 RUH MCT 15:20 18:35 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 721 MCT NBO 14:55 19:00 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 11th April

205 MCT BOM 22:40 3:00 206 BOM MCT 5:10 6:25 237 MCT HYD 13:40 18:20 238 HYD MCT 19:20 21:15 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 722 NBO MCT 0:20 6:45 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 12th April

206 BOM MCT 5:10 6:25 323 MCT KHI 8:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 601 MCT DXB 2:00 3:10 602 DXB MCT 6:05 7:20 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 13th April

323 MCT KHI 8:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 601 MCT DXB 2:00 3:10 602 DXB MCT 6:05 7:20 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 655 MCT BAH 14:35 15:20 656 BAH MCT 16:25 19:05 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 14th April

201 MCT BOM 2:20 6:40 202 BOM MCT 7:40 8:55 231 MCT HYD 9:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 411 MCT AMM 20:45 23:30 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 15th April

235 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 412 AMM MCT 1:45 6:15 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 623 SLL DXB 17:50 19:50 624 DXB SLL 20:40 22:40 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 15:30 17:00 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 16th April

615 MCT DXB 18:40 19:50 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10

Flights Cancelled 17th April

205 MCT BOM 22:40 3:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 683 MCT RUH 12:45 14:10 684 RUH MCT 15:20 18:35 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 721 MCT NBO 14:55 19:00

Flights Cancelled 18th April

205 MCT BOM 22:40 3:00 206 BOM MCT 5:10 6:25 323 MCT KHI 8:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 722 NBO MCT 0:20 6:45 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 1:10 2663 MCT DOH 12:00 12:25 2664 DOH MCT 13:25 15:55

Flights Cancelled 19th April

206 BOM MCT 5:10 6:25 239 MCT HYD 23:10 3:50 323 MCT KHI 8:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 20th April

240 HYD MCT 4:45 6:40 323 MCT KHI 8:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 453 MCT MHD 14:00 16:55 545 MHD MCT 17:45 20:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 721 MCT NBO 14:55 19:00 2663 MCT DOH 12:00 12:25 2664 DOH MCT 13:25 15:55

Flights Cancelled 21st April

231 MCT HYD 9:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 411 MCT AMM 20:45 23:30 616 MCT DXB 5:55 7:10 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50 722 NBO MCT 0:20 6:45

Flights Cancelled 22nd April

235 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 412 AMM MCT 1:45 6:15 615 MCT DXB 18:40 19:50 623 SLL DXB 10:00 12:00 624 DXB SLL 13:00 15:00 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:45 6:25 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 915 MCT SLL 7:35 9:05 916 SLL MCT 15:50 17:30

Flights Cancelled 23rd April

615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 925 MCT SLL 19:00 20:30 926 SLL MCT 21:20 23:00

Flights Cancelled 24th April

205 MCT BOM 22:40 3:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 683 MCT RUH 12:45 14:10 684 RUH MCT 15:20 18:35 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 721 MCT NBO 14:55 19:00

Flights Cancelled 25th April

205 MCT BOM 22:40 3:00 206 BOM MCT 5:10 6:25 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 722 MCT NBO 0:20 6:45

Flights Cancelled 26th April

206 BOM MCT 5:10 6:25 239 MCT HYD 23:10 3:50 323 MCT KHI 8:20 11:10 324 KHI MCT 12:05 12:55 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:35 6:15 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10

Flights Cancelled 27th April

240 HYD MCT 4:45 6:40 453 MCT MHD 14:00 16:55 454 MHD MCT 17:45 20:00 609 MCT DXB 14:30 15:40 610 DXB MCT 17:15 18:30 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 623 SLL DXB 10:00 12:00 624 DXB SLL 13:00 15:00 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:35 6:15 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 721 MCT NBO 14:55 19:00 915 MCT SLL 7:35 9:05 916 SLL MCT 15:50 17:30 2663 MCT DOH 12:00 12:25 2664 DOH MCT 13:25 15:55

Flights Cancelled 28th April

201 MCT BOM 2:20 6:40 202 BOM MCT 7:40 8:55 231 MCT HYD 9:55 14:35 232 HYD MCT 15:50 17:45 283 MCT BLR 9:00 14:05 284 BLR MCT 15:40 17:40 616 MCT DXB 5:55 7:10 687 MCT RUH 7:25 8:40 688 RUH MCT 9:40 12:50 722 MCT NBO 0:20 6:45

Flights Cancelled 29th April

235 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 615 MCT DXB 18:40 19:50 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 657 MCT BAH 2:00 2:45 658 BAH MCT 3:35 6:15 663 MCT DOH 14:20 14:45 664 DOH MCT 16:00 18:30 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10 905 MCT SLL 21:05 22:35 906 SLL MCT 23:30 1:10

Flights Cancelled 30th April

235 MCT HYD 2:30 7:10 236 HYD MCT 10:20 12:15 615 MCT DXB 18:40 19:50 616 MCT DXB 5:55 7:10 641 MCT KWI 7:50 9:00 642 KWI MCT 10:00 13:10 651 MCT BAH 8:45 9:30 652 BAH MCT 10:20 13:00 685 MCT RUH 1:40 3:05 686 RUH MCT 3:55 7:10 697 MCT DMM 8:45 9:30 698 DMM MCT 10:25 13:10